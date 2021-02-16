С горящего рынка в Волгограде эвакуировали около 150 человек

Возгорание локализовали на площади в 2 тысячи квадратных метров

На рынке в Дзержинском районе Волгограда произошел крупный пожар - пламенем оказалась объята площадь в 2 тысячи квадратных метров, передает РИА "Новости".

В связи с этим рядом с торговыми павильонами было перекрыто движение. С рынка эвакуировали около 150 человек.

Как уточнили в экстренных службах, загорелись здания с промышленными товарами. В ближайшее время будет определен размер ущерба.

Пожарным уже удалось локализовать возгорание. На месте работают около 80 человек и 20 единиц техники. Информации о пострадавших к настоящему моменту нет.

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