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ФАС призвали оценить повышение цен на такси во время снегопада

15:26
  • вторник
  • 16 февраля 2021

В столице стоимость поездки выросла в 5 раз

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский получил письмо, подписанное "Общероссийским объединением пассажиров", "Объединением потребителей России" и движением "Сильная Россия". Они просят ФАС проверить, насколько был обоснован  рост цен на услуги такси в период снегопадов 12-15 февраля.
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"Просим вас проверить информацию о завышении цен на услуги такси в период с 12 по 15 февраля 2021 года", - цитирует текст письма ТАСС.

В письме отмечается, что агрегаторы практически синхронно и примерно на одинаковые суммы повысили стоимость поездки. Это касается "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и других. По данным пассажиров, больше всего цены выросли в Москве - в пять раз. В регионах был зафиксирован трехкратный рост. Авторы письма подчеркивают, что фактор погодных условий был использован агрегаторами такси для завышения цен - что недопустимо в сложившейся ситуации.

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