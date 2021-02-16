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Госдума приняла закон о штрафах за нарушения в деятельности иноагентов

15:28
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Авторами документа стали члены комиссии по расследованию вмешательства в дела России

В России за нарушение правил деятельности НКО и физлиц, признанных иностранными агентами, будут вводить штрафы, соответствующий закон во втором и третьем чтении приняла Государственная дума, о чем сообщается на ее сайте.

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Уточняется, что санкции за упоминание иноагентов без специальной метки будут касаться только средств массовой информации.

По планам автором документа (ими являются сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко, а также члены думской комиссии по расследованию вмешательства в дела России извне), вступит в силу закон 1 марта 2021 года.

Граждан за распространение в СМИ информации об иноагентах без пояснения их статуса будут штрафовать на 2000-2500 рублей, должностных лиц - на 4000-5000, юрлиц - на 40000-50000 рублей. Самим НКО-иноагентам также могут назначить штраф.

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