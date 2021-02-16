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Правительство выделило более 49 млрд рублей на выплаты за борьбу с коронавирусом

15:36
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Деньги возьмут из резервного фонда правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить из резервного фонда правительства более 49 миллиардов рублей на выплаты за борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, деньги получат работники (в том числе сотрудники немедицинских организаций), которые принимали участие в диагностике и лечении COVID-19, а также те, кто контактировал с людьми, зараженными коронавирусом.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин утвердил размер дополнительных выплат медицинским работникам, борющимся с COVID-19.

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