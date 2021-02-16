Названы лекарства, употребление которых грозит лишением прав

Из-за них проверка на наркотики может оказаться неточной

Врач Кирилл Маслиев назвал лекарственные препараты, которые могут привести к лишению водительских прав. По словам медика, некоторые популярные лекарства дают ложноположительные тесты на наркотики.

Также некоторые препараты вызывают сонливость и потерю концентрации, что крайне опасно за рулем. К "опасным" лекарствам Маслиев отнес "Андипал", "Амиксин", "Валокордин", "Валосердин", "Кетанов", "Кларитин", "Коделак", "Колдрекс найт", "Корвалол", "Нурофен плюс", "Пенталгин-Н", "Солпадеин", "Спазмалгон", "Супрастин", "Тавегил", "Тедеин", "Телфаст", "Терафлю", "Терпинкод", "Тетралгин", "Тизин спрей", "Фервекс" и "Форейн".

"Вряд ли вы знали, что, например, известный противовирусный препарат "Амиксин" может дать ложноположительный тест на метамфетамин", - написал Маслиев в своем инстаграме.

Он добавил, что некоторые кодеинсодержащие лекарства могут показать положительный тест на морфины.

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