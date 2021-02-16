Лавров ответил на призыв США относиться к "Спутнику V" с подозрением

Штаты по-прежнему не верят в успех российской разработки

Представители Белого дома заявили, что к российской вакцине от коронавируса "Спутник V" следует относиться с подозрением. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на это заметил, что, заключая сделки на поставки препарата, Москва ведет с другими странами нормальное дружеское общение, а Штатам просто нечего этому противопоставить.

"Мы никогда ни с кем не дружим против кого бы то ни было. Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и ее зарубежных партнеров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

Разработанный в центре имени Гамалеи "Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Массовая вакцинация этим препаратом продолжается в России с 18 января.

2 февраля научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования "Спутника V". Эффективность вакцины оказалась на уровне 91,6%. При этом ученые подтвердили, что она полностью защищает от тяжелых случаев болезни.

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