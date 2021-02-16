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Сбор подписей за импичмент Зеленскому начался в Верховной раде

15:54
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Поводом стало закрытие оппозиционных телеканалов

Сбор подписей за импичмент президенту Украины Владимиру зеленскому начался в Верховной раде. Один из авторов инициативы - депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива – назвал это историческим моментом.
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Поводом для попытки импичмента Зеленского стало решение президента Украины о закрытии телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Они принадлежат оппозиционному депутату Тарасу Козаку.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов, после чего они прекратили вещание. Президент Украины объяснил свои действия тем, что эти СМИ, якобы, финансировались из России и сотрудничали с террористическими организациями. В ответ глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук обвинил Зеленского в установлении диктатуры, пишет "Страна.ua".

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