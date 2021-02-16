Депутат МГД Козлов: Москва продолжает газифицировать ТиНАО за счёт городского бюджета

Для жителей газификация - неподъемная по расходам история

Депутат Московской городской Думы координатор проекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов считает, что в столице исправляют ситуацию с отсутствием газификации на территории ТиНАО. По его словам, на территории Новой Москвы огромный частный сектор: деревни, дачи, СНТ.

"Значительная часть из них не была газифицирована и Москва за счёт городского бюджета и средств предприятий газовой отрасли исправляет эту ситуацию. Жителям газ нужен в первую очередь для отопления и горячей воды в кранах, то есть для получения привычных для большинства из нас коммунальных услуг, для удобства и комфорта проживания",— сказал Козлов, добавив, что не меньшее значение газификация имеет и для бизнеса.

Депутат рассказал, что каждый год вводится порядка 300 тысяч кв.м индивидуального жилья. При этом подключение к газу очень дорого и часто не по карману ни жителям, ни предпринимателям. Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение об утверждении программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций Москвы на 2021–2025 годы, напомнил Козлов.

Уже в ближайшие годы появятся сети газоснабжения в Новомосковском округе в поселениях Филимонковское, Рязановское и Воскресенское. В Троицком округе спроектированы маршруты для поселений Первомайское, Вороновское, Клёновское, Новофёдоровское, Киевский, Щаповское, Михайлово-Ярцевское и Краснопахорское.

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