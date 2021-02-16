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Минсельхоз отреагировал на сообщения о росте цен на колбасу

16:03
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Стоимость готовой продукции остается на стабильном уровне, отметили в ведомстве

Как ранее во вторник написала газета "Коммерсант", мясопереработчики страны намерены добиваться от ретейлеров повышения закупочной стоимости колбас и другой готовой продукции. Министерство сельского хозяйства выступило с комментариям по поводу публикации.

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"Высокая обеспеченность внутреннего рынка основными видами мяса способствует сохранению стабильного уровня цен", - подчеркнули в ведомстве, которое цитирует РИА "Новости".

По данным на 10 февраля цены на свинину в России составляли 151,8 рубля за килограмм, это сопоставимо с уровнем 2019 и 2018 годов. При этом в 2020-м свинина из-за перенасыщения рынка несколько подешевела, но затем цены постепенно восстановились.

Аналогичную ситуацию можно наблюдать на рынке куриного мяса. Сейчас его стоимость составляет 113,8 рубля за килограмм. Это ниже, чем в феврале 2019-го.

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