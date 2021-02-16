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Россияне стали в три раза чаще покупать одежду с подогревом

16:15
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Пользователи готовы тратить на такие покупки в среднем до 15 тысяч рублей

Этой зимой россияне стали в три раза чаще покупали хайтек-одежду с подогревом, пишет ТАСС со ссылкой на исследование "AliExpress Россия".

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В этой категории самыми популярными товарами оказались жилеты и пуховики с зарядкой от внешнего аккумулятора производства фирмы Xiaomi. Также отмечается, что оборот специальных грелок для одежды из углеродного волокна вырос в два раза.

Еще одна весьма популярная подкатегория товаров - куртки из материала на основе графена. Он быстрее проводит тепло.

Технологичную теплую одежду чаще всего заказывали в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Также в лидерах среди городов - Краснодар и Владивосток.

Российские пользователи в среднем готовы потратить на такие покупки от 1,5 до 15 тысяч рублей.

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