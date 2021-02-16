Россиян призвали к умеренному употреблению колбасы

Главный внештатный диетолог Минздрава назвал безопасную для здоровья порцию

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что колбасу нельзя назвать вредным продуктом, так как этот пищевой продукт не содержит ядовитые вещества.

Вместо этого, напомнил эксперт в разговоре с изданием NEWS.RU, колбасные изделия содержат много насыщенных жиров и холестерина, и поэтому важно умеренно употреблять такие продукты.

"Если ты утром съешь маленький ломтик для вкуса, вреда он не принесёт. А если употреблять бесконтрольно любой продукт, то всё это плохо кончится… Один кусочек колбасы два-три раза в неделю ничего страшного не принесёт, - заверил Тутельян.

Ранее Минсельхоз отреагировал на сообщения о росте цен на колбасу. По данным ведомства, стоимость готовой продукции остается на стабильном уровне.

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