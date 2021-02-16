Собянин осмотрел заселяемую в рамках реновации новостройку в Можайском районе

14-этажное здание возвели по индивидуальному проекту

В Можайском районе Москвы по программе реновации расселят почти 150 домов. Более 25 тысяч москвичей переедут из старых пятиэтажек в комфортные квартиры. Об этом заявил мэр столицы во время осмотра нового дома на улице Кубинка. 14-этажное здание возвели по индивидуальному проекту. В нём есть подземная парковка. Для обеспечения безопасности жильцов в доме установлены современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Об этом переезде они мечтали 50 лет. Сначала будучи детьми, а теперь уже став родителями. В старой квартире выросли три поколения. Четырехэтажный дом с подвальным этажом строили еще в 30-е годы бабушка и дедушка Натальи. От завода им выделили комнату. Затем удалось расширить коммуналку. Но постепенно жилье пришло в аварийное состояние. Снести дом должны были еще в 90-х. Но только сейчас в рамках программы реновации всем жителям удалось получить квартиры. Новую 14-этажку построили напротив.

- Буквально перед нами. 20-30 метров от нашего дома, переезд довольно комфортный.

Супруги Александр и Наталья уже переносят вещи. Купили мебель. Новый ремонт и планировка приятно удивили.

"У нас в старой квартире большая комната была 26 квадратных метров. Здесь - 26,6. И она имеет форму не вытянутую, вытянутого прямоугольника, а почти квадратную. То есть очень хорошей формы. Очень удобная планировка", - поделилась впечатлениями Наталья Шешенина. "Современные планировки оказались ничуть не хуже, а может в чем-то даже и лучше, интереснее. Да. Вот этого не ожидали", - сказал Александр Чернышев. "Здесь больше света. С первого этажа на 13-й перебраться - это радикальные изменения", - заключила Наталья Шешенина.

О своих впечатлениях новосёлы рассказали мэру Москвы. Во вторник Сергей Собянин побывал у них в гостях.

14-этажный дом построен по индивидуальному проекту. Улучшенная отделка квартир - по всем требованиями Московского стандарта реновации. В доме есть подземный паркинг. В этой новостройке, как и многих других, "умные" приборы учёта, которые помогут экономить на коммунальных платежах. В светлые и просторные квартиры новоселы должны переехать до 1 марта.

Елена Яхина с детьми-студентами переезжает из двух комнат коммунальной квартиры, расположенной на втором этаже расселяемого дома, в новую двухкомнатную квартиру на 14-м этаже. В центре информирования новоселам помогают оформить все необходимые для переезда документы.

"Всего четыре дома введено уже в Можайском районе, но вот ваш дом один из первых, который строился по программе реновации, по новым стандартам. Здесь другой вид, другие первые этажи, планировка комнат другая и площадь квартир побольше. Надеюсь, что вам понравилось. Насколько я знаю, ни одного отказа по этому дому нет", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Обещают столичные власти заняться и благоустройством района. Здесь будет современный квартал с удобной городской средой.

"Мы поставили себе задачу полностью благоустроить территорию этого микрорайона. Он включает в себя 12 дворов, три учебных заведения - центры, школы и два детских сада", - заявил префект ЗАО Москвы Алексей Александров.

В микрорайонах, прилегающих к новостройке на улице Кубинка, построят школу, детские сады, спортивный комплекс с бассейном. В пешей доступности от дома, возведённого по программе реновации, недавно открылась станция первого центрального диаметра - "Сетунь".

Елена Сахно, Илья Ушаков, Александр Медведев, "ТВ Центр".

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