Сгоревшая в Новой Москве газовая АЗС работала нелегально

Два года назад на территории заправки уже был пожар

В поселке Мосрентген (Новая Москва) сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия пожара в бытовке на газовой заправке. Из-за возгорания разгерметизировались два резервуара с топливом. Подразделения продолжают охлаждать емкости, передает "ТВ Центр".

Ранее была угроза, что огонь перекинется на соседние здания. Спасатели в радиусе 500 метров провели эвакуацию. Саму бытовку удалось потушить. По предварительным данным, никто не пострадал.

По данным источника ТАСС, газовая заправка работала нелегально. Два года назад на её территории уже был пожар. Из-за происшествия перекрыто движение по улице Адмирала Корнилова. Задерживаются несколько маршрутов автобусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"