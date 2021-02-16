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Минздрав оценил уровень интереса к вакцине "Спутник V"

16:26
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Препарат зарегистрирован уже в 27 странах

Глава департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Министерства здравоохранения России Филипп Романов отметил, что зарубежные страны проявляют большой интерес к разработанной в центре имени Гамалеи вакцине от коронавируса "Спутник V".

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Романов также отметил, что Россия сотрудничает с иностранными партнерами не только в части поставок, но и в части возможной передачи технологий производства.

"Эффективность на сегодня ее [вакцины] высокая. Страхи по вакцинации, они уже, так скажем, в прошлом", - цитирует представителя Минздрава ТАСС.

"Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. На текущий момент она одобрена для применения уже в 27 странах. Массовая вакцинация этим препаратом в России продолжается с 18 января.

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