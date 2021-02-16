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У российских моряков в Норвегии обнаружили коронавирус

16:49
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Заболевших отправили в изолятор

Генконсульство России в Киркенесе сообщило, что у находящихся на севере Норвегии членов экипажей российских рыболовных судов выявили коронавирусную инфекцию.

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"Подтверждаем три случая коронавируса среди российских моряков в Тромсе. Держим на контроле ситуацию, оказываем необходимое консульское содействие", - цитирует сообщение дипломатов ТАСС.

В диппредставительстве добавили, что заболевших поместили в городской изолятор, а тех, кто с ними контактировал, в отель.

Согласно данным Норвежского телеграфного бюро, сейчас в Тромсе находятся два судна из России.

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