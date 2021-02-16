Стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов

Самая популярная криптовалюта в мире продолжает бить рекорды

Биткоин - самая популярная сегодня криптовалюта - обновила исторический рекорд стоимости. Цена на нее во вторник поднялась выше отметки в 50 тысяч долларов, передает РИА "Новости".

По состоянию на 15:30 по Москве на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 5,3% - до 50,1 тысячи долларов.

Согласно данным высчитывающего среднюю цену по биржам портала CoinMarketCap, биткоин дорожал до 49,98 тысячи долларов - на 4,4%.

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