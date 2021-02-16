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Посол опроверг данные о гибели в ЦАР российских инструкторов

17:05
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Фейковую информацию распространил портал "Корбо-Ньюс"

Посол России в Банги Владимир Титоренко заявил, что фигурировашая в СМИ информация о гибели в Центральноафриканской Республике российских военных инструкторов не соответствует действительности.

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Как отметил дипломат, распространил фейковые данные портал "Корбо-Ньюс", финансируемый из-за рубежа.

"Посольство все проверило. Никто из инструкторов не был взят заложником или в плен. Никто из них не был убит", - приводит слова посла РИА "Новости".

Он добавил, что в стране было ликвидировано несколько десятков боевиков вооруженных группировок и мятежников. Те отступают в строну границы с Чадом.

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