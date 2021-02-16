В ДТП со скорой в Ульяновске пострадали четыре человека

Инцидент произошел на проспекте Созидателей

Региональное управление Министерства внутренних дел сообщило об аварии на проспекте Созидателей в Заволжском районе Ульяновска.

Согласно предварительным данным, машина скорой столкнулась с Chevrolet Lanos. Произошло ДТП во вторник около 15:15 по местному времени (14:15 по Москве).

Четыре человека получили травмы. Они госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает РИА "Новости".

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