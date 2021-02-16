ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые рассказали, какого цвета коронавирус

17:18
  • вторник
  • 16 февраля 2021

По форме молекула напоминает шаровое скопление

Исследователи Высшей школы социальных наук во Франции назвали реальные цвета молекулы SARS-CoV-2, передает газета Le Parisien.

Российские вакцины признали эффективными против британского штамма коронавируса
Ученые выяснили, какая погода мешает распространению коронавируса

"Настоящие цвета коронавируса - черный и белый", - отметил профессор Андрэ Гютер.

Он уточнил при этом, что подобные определения условны, так как размер молекулы меньше длины волны света. По форме же она напоминает шаровое скопление.

Как добавил Гютер в трехмерных изображениях цвета вроде красного и желтого используют, чтобы лучше выделить детали.

По последним данным ВОЗ, во всем мире COVID-19 заболели 108,5 миллиона человек, 2,4 миллиона скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Снимок коронавируса 2019-nCoV
Снимок коронавируса 2019-nCoV
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.