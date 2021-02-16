Ученые рассказали, какого цвета коронавирус

По форме молекула напоминает шаровое скопление

Исследователи Высшей школы социальных наук во Франции назвали реальные цвета молекулы SARS-CoV-2, передает газета Le Parisien.

"Настоящие цвета коронавируса - черный и белый", - отметил профессор Андрэ Гютер.

Он уточнил при этом, что подобные определения условны, так как размер молекулы меньше длины волны света. По форме же она напоминает шаровое скопление.

Как добавил Гютер в трехмерных изображениях цвета вроде красного и желтого используют, чтобы лучше выделить детали.

По последним данным ВОЗ, во всем мире COVID-19 заболели 108,5 миллиона человек, 2,4 миллиона скончались.

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