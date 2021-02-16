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Депутат Мосгордумы Шарапова: Искусственный интеллект повысит качество эндоскопических исследований

17:43
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Парламентарий рассказала об эксперименте, который проводят на базе эндоскопического отделения ГКБ им. Боткина

Депутат Мосгордумы, главный врач ГКБ им. Виноградова Ольга Шарапова рассказала об эксперименте, который проводят на базе эндоскопического отделения ГКБ им. Боткина.

В больнице начали тестировать применение компьютерного зрения для анализа эндоскопических исследований.

В перспективе новая технология способна улучшить доступность и качество эндоскопической диагностики, а также сократить время на выполнение исследования, отметила Шарапова в беседе с АГН "Москва".

"Если врач не согласен с диагнозом, предложенным цифровым помощником, он может предложить свой. Однако искусственный интеллект может помочь врачу сориентироваться и обратить внимание на патологию, уточнить, где именно искать проблему. Я считаю такие технологии особенно важны для молодых врачей, у которых не всегда есть возможность своевременно проконсультироваться со старшими коллегами", - поделилась мнением Шарапова.

Ранее Москва запустила сервис автоматического анализа рентгенологических исследований HUB, который доступен для российских врачей. К нему присоединились уже порядка 200 врачей из разных регионов.

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