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Депутат МГД Николаева: Москвичи смогут посмотреть график замены лифтов на онлайн-карте фонда капремонта

17:42
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Замене подлежит лифтовое оборудование, которому в 2022–2023 годах исполнится 25 лет

Председатель комиссии Московской городской думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева сообщила, что на онлайн-карте Фонда капитального ремонта жители столицы смогут посмотреть график замены лифтов.

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Как отметила Николаева, сегодня цифровизация делает прозрачнее и доступнее процесс капитального ремонта, при котором многое зависит от самих жильцов. Сейчас на интерактивной карте сайта Фонда капитального ремонта можно найти адреса домов, в которых в 2022–2023 годах лифтовому оборудованию исполнится 25 лет. Именно такие подъемники и подлежат замене.

"С 2019 года в Москве действуют новые требования к лифтам, и особое внимание уделяется комфорту жителей", - цитирует председателя комиссии Мосгордумы информагентство "Москва".

Как уточнила Николаева, узкий лифт, в который не представляется возможным войти с инвалидной или детской коляской, меняют на более широкий, изменения могут достигать 70 сантиметров.

Планировать такие работы лучше заранее, подчеркнула депутат столичного парламента. Утвердить замену лифта общим собранием жильцов необходимо в течение трех месяцев с момента публикации планов, в этом году - до 10 мая. Такие сроки установлены, чтобы все конкурсные процедуры были согласованы и проведены в срок.

Бланк предложения о проведении замены лифта формируется автоматически, собрания и голосования проводятся в удобном для собственников формате. Сделать это можно, в частности, с помощью платформы "Электронный дом".

"За последние годы выросло правосознание, собственники готовы включаться, решать вопросы общего имущества, обсуждать детали и планы", - заметила собеседница агентства.

По ее словам, очень важно дать людям цифровой инструментарий, тем самым сделав бюрократические процедуры проще. Качество принимаемых решений в связи с этим вырастет, а вслед за ним улучшится и качество жилья.

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