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ОП Москвы: Вопрос установки памятника на Лубянке требует широкого обсуждения

18:14
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Общественники сформируют список исторических фигур

Все москвичи смогут высказаться по вопросу установки памятника на Лубянской площади. Об этом сообщил глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты города Москвы Алексей Венедиктов. По его словам, предложения по установке памятника планируется собрать через муниципалитеты.

"Мы направим предложение во все муниципальные советы города Москвы, их 123. Это 2 тысячи муниципальных депутатов абсолютно разных по политическим, этическим, эстетическим взглядам и попробуем получить их мнение - 123 протокола для того, чтобы все москвичи могли высказаться по этому вопросу", - пояснил Венедиктов.

Кроме этого, общественники сформируют список исторических фигур. "Мы сформируем его совместно с организациями, принимающими в этом участие. <...> Какие-то серьезные фигуры важные для нашей страны, они будут очень разные. И мы попробуем пропустить его через максимальное количество москвичей", - сказал Венедиктов (цитата по АГН "Москва").

Ранее с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь обратились писатели и блогеры. Под открытым обращением подписались Захар Прилепин, Игорь Молотов и Александр Проханов. Руководство "Офицеров России" тоже призвало вернуть монумент на Лубянку: в общероссийской организации уверены, что перенос памятника в 1991 году был незаконным и теперь пора восстановить его на первоначальном месте. Сейчас монумент находится в парке "Музеон".

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