МЧС сообщило о погибшем при пожаре на рынке в Волгограде

Горели торговые павильоны на площади в 2 тысячи квадратных метров

Главное управление МЧС по Волгоградской области сообщило, что в результате пожара на рынке в Волгограде погиб один человек.

По предварительным данным, это женщина. Пламенем на площади в 2 тысячи квадратных метров были объяты торговые павильоны. Следственный комитет по региону начал проверку.

Тело погибшей, уточнили в СК, обнаружили в одном из зданий. Пожарные эвакуировали 150 человек, открытое горение уже ликвидировано.

Администрация Дзержинского района Волгограда организовала в связи с возгоранием оперативный штаб, пишет ТАСС.

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