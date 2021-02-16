МЧС сообщило о погибшем при пожаре на рынке в Волгограде

Горели торговые павильоны на площади в 2 тысячи квадратных метров
Главное управление МЧС по Волгоградской области сообщило, что в результате пожара на рынке в Волгограде погиб один человек.
По предварительным данным, это женщина. Пламенем на площади в 2 тысячи квадратных метров были объяты торговые павильоны. Следственный комитет по региону начал проверку.
Тело погибшей, уточнили в СК, обнаружили в одном из зданий. Пожарные эвакуировали 150 человек, открытое горение уже ликвидировано.
Администрация Дзержинского района Волгограда организовала в связи с возгоранием оперативный штаб, пишет ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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