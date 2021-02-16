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МЧС сообщило о погибшем при пожаре на рынке в Волгограде

17:52
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Горели торговые павильоны на площади в 2 тысячи квадратных метров

Главное управление МЧС по Волгоградской области сообщило, что в результате пожара на рынке в Волгограде погиб один человек.

Названа причина пожара в хостеле на Мясницкой улице
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По предварительным данным, это женщина. Пламенем на площади в 2 тысячи квадратных метров были объяты торговые павильоны. Следственный комитет по региону начал проверку.

Тело погибшей, уточнили в СК, обнаружили в одном из зданий. Пожарные эвакуировали 150 человек, открытое горение уже ликвидировано.

Администрация Дзержинского района Волгограда организовала в связи с возгоранием оперативный штаб, пишет ТАСС.

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