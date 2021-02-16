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В Госдуме предложили блокировать сайты с ложными обвинениями

18:00
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Законопроект внесла группа парламентариев

В Государственную думу группой депутатов был внесен законопроект о внесудебных ограничениях доступа к интернет-сайтам, которую распространяют ложные данные, связанные с обвинением в преступлениях, передает ТАСС.

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В документе предлагается дополнить новой статьей федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Основанием для блокировки предлагают сделать заявление лица, сведения о котором представлены на сайте, в прокуратуру. При этом человек должен подтвердить, что опубликованные данные не соответствуют действительности.

По результатам проверки прокуратура будет выносить решение о принудительном удалении ложной информации, его должен утвердить генпрокурор или его заместитель. После этого идет обращение в Роскомнадзор.

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