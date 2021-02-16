Описано новое осложнение при тяжелой форме COVID-19

У пациентов начинались проблемы со зрением
Как следует из публикации в журнале Radiology, у некоторых пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции произошли значительные изменения в глазах. COVID-19 в ряде случаев вызывал нарушения сетчатки, конъюнктивит и ретинопатию.
Французское общество нейрорадиологов проверило 129 пациентов, им сделали МРТ головного мозга. У девяти обнаружили аномалии глазного яблока - в частности, в области глаз, отвечающих за центральное зрение.
Подобные результаты, отметили специалисты, впервые были получены с помощью МРТ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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