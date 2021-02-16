Роспотребнадзор отреагировал на данные о неизвестной болезни в Танзании

СМИ писали о 15 скончавшихся пациентах

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство внимательно следит за ситуацией в Танзании.

"В СМИ появились сообщения о случаях неизвестной болезни в районе Чунья (округ Мбея на юго-западе страны)", - цитирует сообщение РИА "Новости".

К настоящему моменту из сводок СМИ известно о 15 умерших и 50 госпитализированных.

Основными симптомами называют сильную тошноту с примесью крови. В анамнезе у всех пациентов присутствуют заболевания печени и язва желудка. Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, делать какие-либо выводы пока рано ввиду недостаточного количества информации. На месте работает национальная группа реагирования.

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