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Роспотребнадзор отреагировал на данные о неизвестной болезни в Танзании

18:28
  • вторник
  • 16 февраля 2021

СМИ писали о 15 скончавшихся пациентах

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство внимательно следит за ситуацией в Танзании.

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"В СМИ появились сообщения о случаях неизвестной болезни в районе Чунья (округ Мбея на юго-западе страны)", - цитирует сообщение РИА "Новости".

К настоящему моменту из сводок СМИ известно о 15 умерших и 50 госпитализированных.

Основными симптомами называют сильную тошноту с примесью крови. В анамнезе у всех пациентов присутствуют заболевания печени и язва желудка. Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, делать какие-либо выводы пока рано ввиду недостаточного количества информации. На месте работает национальная группа реагирования.

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