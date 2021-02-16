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Глава Минздрава предупредил о риске инфаркта при коронавирусе

18:43
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Пациентам с сердечными заболеваниями необходимо скорректировать терапию

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил в интервью "России-24", что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями после перенесенной коронавирусной инфекции должны обратиться в поликлинику для корректировки терапии.

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"Перенесенное заболевание часто вызывает изменение свертывающей системы крови и может приводить к острым нарушениям, в частности инфарктам миокарда и инсультам", - отметил глава Минздрава.

Ранее замдиректора института имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что летальный исход при COVID-19 часто связан с проблемами в сердечно-сосудистой системе. По словам специалиста, в миокарде признаки воспалительных изменений имеются у 60% пациентов, а у трех четвертей фиксируются те или иные патологические изменения со стороны сосудов.

Всего в России на текущий момент зарегистрировано 4099323 случая заражения коронавирусом. Скончались 80979 пациентов.

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