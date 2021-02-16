Суд постановил отменить комендантский час в Нидерландах

Он начал действовать в стране 23 января

Окружной суд в Гааге признал, что комендантский час в Нидерландах, введенный на основании закона о чрезвычайных полномочиях гражданской власти, нарушает права на свободное передвижение и собрание, так что должен быть отменен. Об этом сообщается на портале cудебной информации.

Уточняется, что в случае с коронавирусом суд не увидел оснований для ввода режима чрезвычайной ситуации. Иск подавала организация Viruswaarheid из Роттердама.

Комендантский час в Нидерландах ввели 23 января, недавно его действие продлили до 3 марта.

В Амстердаме, Гааге, Харлеме и Роттердаме в связи с ограничениями начались беспорядки, протестующие вступили в столкновения с полицией. Правоохранительные органы в ответ применили слезоточивый газ и водометы. В результате беспорядков более 150 человек были задержаны.

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