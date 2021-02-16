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ОП Москвы сформирует список исторических фигур для установки памятника на Лубянке

19:27
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Голосование может пройти на сайте "Активный гражданин"

В Общественной палате Москвы предложили провести голосование по установке памятника на Лубянской площади на сайте "Активный гражданин". Об этом во вторник сообщил Алексей Венедиктов. Таким образом москвичи сами смогут выбрать, какой памятник необходимо установить в центре города перед зданием ФСБ.

"Первая площадка - это муниципальные советы, где представлены все москвичи. Второе - это "Активный гражданин", третье - это сайты московских СМИ, но только те, которые защищены (один человек - один голос в течение суток)", - сказал Венедиктов.

По его словам, необходимо также сформировать список исторических фигур. "Мы попробуем пропустить его через максимальное количество москвичей", - отметил глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты столицы (цитата по АГН "Москва").

Ранее с просьбой вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь обратились писатели, блогеры и руководство "Офицеров России". Сейчас монумент находится в парке "Музеон".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном возвращении памятника Дзержинскому на Лубянку московским властям. По мнению главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, вертикальная архитектурная доминанта на Лубянской площади в центре Москвы градостроительно и исторически уместна.

Видео: споры о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянку - аргументы "за" и "против"

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