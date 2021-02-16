Россиянам рассказали, у кого больше шансов получить кредит

Банки часто смотрят на возраст заемщика

Как отметил в беседе с телеканалом "Звезда" финансовый консультант Денис Ушаков, шансы на получение кредита увеличиваются у человека со стабильным доходом, трудоустроенного в крупной компании.

Также, добавил эксперт, банки учитывают и возраст клиента. Оптимальным в кредитных организациях считают возраст от тридцати до сорока или сорока пяти лет.

Кроме того, обязательно учитывается и кредитная история - в частности, отсутствие "черных пятен". Для многих компаний, заключил Ушаков, важным является и наличие у заемщика семьи.

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