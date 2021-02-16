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СБУ заподозрила лидера украинской партии в госизмене

19:35
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Эксперты подтвердили доказательства следствия, уточнили в ведомстве

Лидера украинской "Партии Шария" Анатолия Шария заподозрили в государственной измене, сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

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По данным следствия, блогер вел в информационной сфере противоправную деятельность, противоречащую национальной безопасности. Подозревают Шария также по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной и расовой принадлежности.

Экспертные исследования уже подтвердили доказательства следователей, добавили в пресс-службе СБУ.

В ноябре 2020 года против Шария возбудили дело после того, как он в YouTube-ролике показал карты Украины без Крыма и самопровозглашенной ДНР.

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