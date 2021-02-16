ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве спасли мужчину, перенесшего за ночь 5 клинических смертей

19:46
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Ему провели успешную операцию на сердце

Московским врачам удалось спасти 47-летнего жителя столицы, перенесшего за ночь пять клинических смертей, передает РИА "Новости" со ссылкой на комплекс социального развития города.

Московские врачи спасли пациентку с поражением легких более 80%
В Ростове врачи спасли мужчину с шариковой ручкой в мозгу

Скорую пациент вызвал, почувствовав сильную боль в области сердца. К моменту прибытия фельдшеров наступила первая клиническая смерть. Еще дважды сердце мужчины останавливалось по дороге в больницу.

После госпитализации пациента в больницу Виноградова наступила четвертая клиническая смерть, пятая - на операционном столе.

Врачи открыли снабжающую сердце кровью артерию и установили в нее специальный тент. В итоге им удалось добиться стабилизации состояния мужчины. Сейчас он поправляется.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Врачи в больнице
Врачи в больнице
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.