В Москве спасли мужчину, перенесшего за ночь 5 клинических смертей

Ему провели успешную операцию на сердце

Московским врачам удалось спасти 47-летнего жителя столицы, перенесшего за ночь пять клинических смертей, передает РИА "Новости" со ссылкой на комплекс социального развития города.

Скорую пациент вызвал, почувствовав сильную боль в области сердца. К моменту прибытия фельдшеров наступила первая клиническая смерть. Еще дважды сердце мужчины останавливалось по дороге в больницу.

После госпитализации пациента в больницу Виноградова наступила четвертая клиническая смерть, пятая - на операционном столе.

Врачи открыли снабжающую сердце кровью артерию и установили в нее специальный тент. В итоге им удалось добиться стабилизации состояния мужчины. Сейчас он поправляется.

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