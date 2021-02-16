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Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений

19:59
  • вторник
  • 16 февраля 2021

В сделку, в частности, входят средства ПВО

Начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва сообщил о подписанных властями страны контрактах с Россией на поставку стрелкового оружия, средств ПВО и противотанковых комплексов. Информацию передает РИА "Новости".

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По словам генерала, Россия является для Пакистана "хорошим другом", отношения с которым хотелось бы развивать не только в военной сфере. При этом в последние годы, напомнил начальник генштаба, Пакистан приобрел у России боевые вертолеты Ми-35.

В ноябре 2014 года Москва и Исламабад подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны. В 2017-м пакистанские власти говорили о заинтересованности в покупке российского электронного оборудования, а также танков Т-90.

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