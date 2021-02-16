Европа на перепутье: какое будущее ждет отношения Брюсселя и Москвы

Россия и ЕС переживают "холодный мир"

США начали консультации с ФРГ по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Чтобы немцы были посговорчивее, Вашингтон положили на стол переговоров список компаний, которым грозят американские санкции. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что попытки помешать реализации газового проекта – это проявление недобросовестной конкуренции. Сама Европа так и не может определиться, что важнее: выгодное сотрудничество с Москвой или евроатлантическая солидарность.

Восьмая по счёту конференция российско-германской внешнеторговой палаты, учитывая пандемию, проходит в онлайн-формате. Впрочем, так даже проще собрать на одной площадке ведущих экспертов и представителей власти обеих стран, чтобы обсудить будущее. Однако пока оно не выглядит столь безоблачным, как хотелось бы многим и в Москве, и в Берлине, где, безусловно, тоже понимают, что отношения России и ЕС стремительно пикируют вниз.

"Мы сейчас переживаем некий "холодный мир" между Европой и Россией. Причины политические, не экономические. Однако уже очевидно, что такой подход, включая санкционное давление, в итоге нанёс обоюдный ущерб", - уверен Штефан Вайль, премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония.

Этот ущерб ещё предстоит подсчитать. Хотя уже сейчас можно сказать, что речь идёт о миллиардах евро недополученной выгоды в угоду политических амбиций. И их никак не могут унять ни европейские лидеры, ни их патроны в Вашингтоне. Для них санкции давно стали чем-то вроде живительной инъекции, без которой они не могут теперь нормально существовать. Вот и сейчас, судя по заявлениям, звучащим из Вашингтона и Брюсселя, на подходе новый пакет ограничений против России, что подтвердили сегодня и в Кремле.

"Разговор о санкциях, к сожалению, ведётся и в Брюсселе, он ведётся и в США совершенно с маниакальной настойчивостью. Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы. Однако Россия надеется, что всё-таки политическая воля на продолжение диалога возобладает, а самые сложные вопросы отношений с Западом будут решаться исключительно в рамках диалога", - заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Про диалог Москва говорит постоянно. Но сейчас если он и есть, то больше походит на беседу слепого с глухим. Россия приводит свои аргументы. Но Запад их не слышит, используя любые предлоги, чтобы ввести новые санкции. Сначала это был Крым. Затем Украина. Теперь Навальный. Не было бы его истории, придумали бы что-то другое. Ведь это очевидно, учитывая тот подход, что избрал коллективный Запад в отношениях с Россией. И звучит эта формула примерно так.

"Мы должны говорить с Россией. Но диалог с ней должен основываться на силе и твердости. Так как между сдерживанием и диалогом нет противоречия", - сообщил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.

Столтенберг, конечно, глубоко заблуждается. Если один человек, к примеру, пытается подняться по лестнице вверх, а другой ему не дает этого сделать, то терпение у первого рано или поздно закончится. Именно это, кстати, и пытался донести глава МИД России Сергей Лавров до главы Европарламента Жозепа Борреля, который, как написала по итогам визита европейская пресса, был унижен в Москве. Хотя ему всего лишь объяснили, что терпение России не безгранично. И если отношения с Европой и дальше будут развиваться в деструктивном ключе, то смысла в них нет вовсе.

"Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и её зарубежных партнёров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся", - прокомментировал Лавров.

Пока же по большинству вопросов с Европой договориться не получается. Хотя есть, конечно, и положительные примеры. Взять, например, российскую вакцину от коронавируса, которую изначально критиковали, а потом все же признали одной из лучших в мире. Или "Северный поток - 2", который уже скоро достроят. Этому, конечно, продолжают мешать, противники проекта ищут различные предлоги: от Украины до экологии. Однако Берлин непреклонен, там понимают и ценность проекта, и важность сохранения отношений с Россией.

"Сейчас наши отношения находятся в низшей точке. Тем не менее Европейский союз и Германия испытывают стратегический интерес сохранения диалога с Россией", - сообщил Петер Альтмайер, министр энергетики и экономики ФРГ.

Но для этого явно недостаточно одних только заявлений. Необходим новый подход. Иначе из крутого пике, куда вошли российско-европейские отношения, им уже вряд ли выбраться. А это точно не отвечает интересам ни России, ни Евросоюза.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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