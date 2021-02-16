Люксембург оказался крупнейшим офшором планеты

В расследовании журналистов фигурируют всемирно известные фирмы и люди, в том числе россияне

В Люксембурге обнаружили крупнейший офшорный хаб. Журналистское расследование инициировало издание Le Monde. Его итоги впечатляют - удалось установить многих владельцев тех несметных богатств, которые они считали "спрятанными в тени". Среди них много и всемирно известных фирм и людей.

55 тысяч офшорных компаний, которые управляют активами на сумму семь триллионов евро. И все это на территории в 2 тысячи квадратных километров. Крошечный Люксембург - главная европейская касса для теневых капиталов. Имена их владельцев хранили в строжайшей тайне годами. Но в 2019 году Люксембург был вынужден рассекретить часть информации, анализировать которую взялись журналисты-расследователи из французской газеты Le Monde и их коллеги из 16 СМИ.

"Люксембург, согласно европейской директиве, был обязан опубликовать список бенефициаров офшорных счетов. У нас ушел год на то, чтобы выяснить, кто эти люди", - сказал Максим Феррер, журналист Le Monde.

Оказалось, место в финансовом раю Европы нашли футболист Криштиану Роналду, король Бахрейна, голливудские звезды Брэд Питт и Анджелина Джоли, до развода успевшие купить шато с виноградником на юге Франции, а еще итальянские политики и французские бизнесмены. Включая семью Эрме и короля империи люкса - владельца компании LVMH - Бернара Арно.

"Известные шеф-повара, спортсмены, бизнесмены. В том числе 37 из 50 богатейших людей Франции. Что все они делают в Люксембурге? Оптимизируют свои налоги. В некоторых случаях речь идет о сокрытии капиталов. А в некоторых о финансовом мошенничестве", - уверен Максим Водано, журналист Le Monde.

Есть в герцогстве и российский капитал. По данным Le Monde, услугами офшорных компаний пользуются примерно одна тысяча человек, 20 из которых входят в рейтинг Forbes. Бизнесмены, банкиры, сотрудники госкомпаний. Люксембургские документы, уверяют авторы расследования, указывают на 33-летнего Сергея Тони, который владеет недвижимостью в Европе на 50 миллионов евро. Его отец - Олег Тони - вице-президент РЖД. При этом, отмечают эксперты, формально ничего незаконного в размещении денег в офшорах нет. Главный вопрос - законны ли сами эти доходы.

"Через вот такого рода офшоры отмываются и пропускаются деньги, когда источник нельзя установить. Это принято институционально. То есть никто не предъявляет: а чьи это деньги? А кто это? То тогда можно пропустить любые суммы. Так и осуществляется в общем-то мафиозный отмыв денег", - прокомментировал Олег Сухарев, главный научный сотрудник Института экономики РАН.

В 2014 году подобный скандал уже случался в герцогстве. Но после "Люкселикса", как его назвала тогда пресса, власти страны уверяли: никаких сомнительных капиталов в главном "сейфе" Единой Европы больше не хранят.

Теперь выяснилось обратное. И что самое пикантное, всю эту систему выстроил не кто-нибудь, а Жан-Клод Юнкер. 20 лет он работал министром финансов Люксембурга. Потом еще почти 20 был премьером. А после - 5 лет возглавлял Еврокомиссию. Громко вещая с брюссельской трибуны о европейских ценностях.

Екатерина Выскребенцева, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".

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