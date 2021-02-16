В Крыму собрались улучшить цигайскую породу овец

Первые результаты ученые планируют получить через 5-6 лет

Крымские селекционеры совместно с фермерскими хозяйствами полуострова решили вывести новую линию цигайской породы овец. Их в южных регионах страны разводят уже почти 100 лет. Однако шерсть этих животных слишком грубая, поэтому специалисты решили вывести новый вид.

Виктор Павлив разводит овец 22 года. У него самое большое стадо в Крыму. В голых и продуваемых степях вдоль Сиваша пасутся порядка трех тысяч голов чистокровной цигайской породы. Они появились на территории Малой Азии еще в античные времена. И уже почти сто лет их выращивают в южных регионах России.

Густая, крепкая и упругая шерсть не только преимущество, но и главный недостаток. Из нее разве что сукно делать. В советские времена основным потребителем была армия - заказывали одеяла, шинели и даже форму. Сейчас в ходу другие материалы. Спроса на цигайское руно практически нет.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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