В Театре Российской Армии отметили юбилей фильма "Офицеры"

Киноленте, вошедшей в "золотой фонд" отечественной кинематографии, исполняется 50 лет

"Есть такая профессия - Родину защищать", - это цитата из легендарного фильма "Офицеры". Киноленте, вошедшей в "золотой фонд" отечественной кинематографии, исполняется 50 лет, передает "ТВ Центр".

Юбилейное чествование фильма открылось концертной программой "Целый свет помнит их в лицо" в Центральном академическом Театре Российской Армии. В ней приняли участие исполнители главных ролей в картине: народная артистка России Алина Покровская, заслуженный артист России Александр Воеводин, а также звезды эстрады и кино.

Собравшиеся почтили память исполнителя роли генерал-полковника Ивана Вараввы - народного артиста СССР, Героя Труда России Василия Ланового. На эту роль он согласился не сразу. Его убедили, что только он сможет передать романтику русского офицерства. На следующий год после выхода фильма конкурс в военные училища увеличился в разы.

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