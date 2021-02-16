Иск подан в суд Вашингтона

Из-за январских беспорядков в Капитолии бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обвинили в нарушении "Акта Ку-клукс-клана", соответствующий иск был подан в окружной суд Вашингтона демократом от штата Миссисипи Бенни Гордоном Томпсоном. Об этом сообщает телеканал ABC.

"Акт Ку-клукс-клана" приняли в 1871 году в ответ на угрозы со стороны одноименной организации, мешавшей работе конгрессменов на юге США.

Как сказано в иске, обвиняемые, в числе которых, кроме Трампа, его адвокат Руди Джулиани и ультраправая организация "Гордые парни", задержали исполнявших свой долг членов Конгресса, предписанный Конституцией страны.

Гордон отметил, что "ликующая поддержка Трампа воинствующих белых расистов" привела к штурму Капитолия, что поставило жизни людей под угрозу.

Сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса 6 января. Пять человек погибли в ходе беспорядков. За несколько часов до этого Трамп обратился к демонстрантам и заявил, что призывает сторонников продолжать борьбу.

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