ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трампа обвинили в нарушении "Акта Ку-клукс-клана"

20:22
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Иск подан в суд Вашингтона

Из-за январских беспорядков в Капитолии бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обвинили в нарушении "Акта Ку-клукс-клана", соответствующий иск был подан в окружной суд Вашингтона демократом от штата Миссисипи Бенни Гордоном Томпсоном. Об этом сообщает телеканал ABC.

В США создадут комиссию для расследования штурма Капитолия
"Трещина среди республиканцев есть": зачем Трамп нужен Байдену

"Акт Ку-клукс-клана" приняли в 1871 году в ответ на угрозы со стороны одноименной организации, мешавшей работе конгрессменов на юге США.

Как сказано в иске, обвиняемые, в числе которых, кроме Трампа, его адвокат Руди Джулиани и ультраправая организация "Гордые парни", задержали исполнявших свой долг членов Конгресса, предписанный Конституцией страны.

Гордон отметил, что "ликующая поддержка Трампа воинствующих белых расистов" привела к штурму Капитолия, что поставило жизни людей под угрозу.

Сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса 6 января. Пять человек погибли в ходе беспорядков. За несколько часов до этого Трамп обратился к демонстрантам и заявил, что призывает сторонников продолжать борьбу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.