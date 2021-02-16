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Лера Кудрявцева показала архивное фото с Отаром Кушанашвили

20:32
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Снимок был сделан в 1995 году

Телеведущая Лера Кудрявцева показала своим подписчикам в инстаграме, как выглядела в 1995 году. В то время звезда вела передачу "МузОбоз" с Отаром Кушанашвили и Иваном Демидовым.

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"1995 год, "МузОбоз", - подписала архивный снимок Кудрявцева.

"МузОбоз" (расшифровывается как "МУЗыкальное ОБОЗрение") - это музыкально-информационная телепрограмма Ивана Демидова. Производство телекомпании ВИD.

Подписчики телеведущей бурно отреагировали на публикацию Кудрявцевой:

- Мощная троица. Харизматичные личности. Улыбка Леры как отдельный вид искусства.

- Как же мы любили "МузОбоз".

- Как вчера. Ты точно спишь в холодильнике!

- Супер! Даже не верится, что прошла четверть века!

В начале этого года Лера Кудрявцева переболела коронавирусом. Вскоре после этого 49-летняя блондинка неудачно упала и сломала крестец.

Видео: Лазарев пришел к Кудрявцевой с огромным букетом роз

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