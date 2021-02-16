В США узнали о переговорах Вашингтона и Берлина по "Северному потоку - 2"

Сенат намерен позднее провести конфиденциальный брифинг относительно газопровода

Как написала во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена начала переговоры с властями Германии по поводу проекта газопровода "Северный поток - 2".

Обсуждается, в частности, перспектива введения санкций против участвующих в строительстве компаний. Администрация Байдена при этом, сказано в материале, рассчитывает в конечном итоге улучшить отношения с Берлином.

Один из источников WSJ добавил, что Сенат намерен провести конфиденциальный брифинг относительно газопровода. Вместе с тем сам Байден пока официально по поводу проекта не высказывался.

Ранее глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил, что власти Германии не видят необходимости обсуждать с США механизм остановки "Северного потока - 2". В Берлине рассчитывают довести реализацию проекта до конца.

Из 2460 километров газопровода уложено уже 2300. Остаются 120 километров в водах Дании и более 28 - в водах Германии.

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