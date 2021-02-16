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В США узнали о переговорах Вашингтона и Берлина по "Северному потоку - 2"

20:42
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Сенат намерен позднее провести конфиденциальный брифинг относительно газопровода

Как написала во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена начала переговоры с властями Германии по поводу проекта газопровода "Северный поток - 2".

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Обсуждается, в частности, перспектива введения санкций против участвующих в строительстве компаний. Администрация Байдена при этом, сказано в материале, рассчитывает в конечном итоге улучшить отношения с Берлином.

Один из источников WSJ добавил, что Сенат намерен провести конфиденциальный брифинг относительно газопровода. Вместе с тем сам Байден пока официально по поводу проекта не высказывался.

Ранее глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил, что власти Германии не видят необходимости обсуждать с США механизм остановки "Северного потока - 2". В Берлине рассчитывают довести реализацию проекта до конца.

Из 2460 километров газопровода уложено уже 2300. Остаются 120 километров в водах Дании и более 28 - в водах Германии.

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