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ВОЗ: третья волна COVID-19 возможна

21:10
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Все зависит от поведения людей

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила риски возникновения в мире третьей волны коронавирусной инфекции.

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"Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет, если не будем осторожны - да, третья волна возможна. Зависит от поведения людей", - отметила Вуйнович в эфире телеканала "Россия-1".

Представитель ВОЗ добавила, что вторая волна показывает снижение заболеваемости по всему миру.

Ранее Вуйнович заявила, что рекомендации для России по профилактике инфекции, в том числе по ношению масок, остаются прежними. По ее словам, важно не расслабляться, несмотря на то, что количество случаев сокращается.

В конце января ВОЗ спрогнозировала спад пандемии в связи с тем, что во многих странах, в том числе в России, началась активная фаза вакцинации. Прививка не решит всех проблем, уточнили в организации, но остановит быстрое распространение болезни.

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