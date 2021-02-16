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Экономисты рассказали, что будет с рублем летом

21:27
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Отечественная валюта недооценена, считают эксперты

Главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский предположил, что ввиду возобновления зарубежного туризма летом 2021 года рубль просядет до 73 единиц за доллар и 91,3 - за евро.

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Среднегодовой курс, согласно прогнозу компании, составит примерно 72 рубля против доллара и на уровне около 90 рублей против евро. Эксперты отмечают, что это лучше результата на конец 2020-го.

Как добавил Струченевский, с фундаментальной точки зрения рубль сегодня недооценен, при этом сейчас есть потенциал для его укрепления.

В SberCIB Investment Research подсчитали, что в четвертом квартале отечественная валюта укрепится до 71 рубля за доллар и 88,8 за евро, передает ТАСС.

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