В Белом доме назвали сроки встреч Байдена с мировыми лидерами

Из-за пандемии это пока невозможно

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции президент Соединенных Штатов Джо Байден пока не может очно встречаться с лидерами других стран, но в обозримом будущем эта ситуация, скорее всего, изменится.

"Я бы ожидала, что пройдет пара месяцев, прежде чем у президента состоятся личные [встречи], или он пригласит иностранного лидера встретиться лично в Белом доме", - приводит слова Псаки ТАСС.

Спикер Белого дома при этом не подтвердила информацию о том, что для начала Байден намерен встретиться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Точной даты для этих возможных переговоров пока не утверждено.

26 января состоялся первый телефонный разговор между Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Беседа продолжалась чуть более 35 минут. Лидеры выразили удовлетворение в связи с продлением СНВ-3, а также обсудили возможности сотрудничества в борьбе с пандемией и в ряде других сфер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"