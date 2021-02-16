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В Белом доме назвали сроки встреч Байдена с мировыми лидерами

21:47
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Из-за пандемии это пока невозможно

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции президент Соединенных Штатов Джо Байден пока не может очно встречаться с лидерами других стран, но в обозримом будущем эта ситуация, скорее всего, изменится.

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"Я бы ожидала, что пройдет пара месяцев, прежде чем у президента состоятся личные [встречи], или он пригласит иностранного лидера встретиться лично в Белом доме", - приводит слова Псаки ТАСС.

Спикер Белого дома при этом не подтвердила информацию о том, что для начала Байден намерен встретиться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Точной даты для этих возможных переговоров пока не утверждено.

26 января состоялся первый телефонный разговор между Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Беседа продолжалась чуть более 35 минут. Лидеры выразили удовлетворение в связи с продлением СНВ-3, а также обсудили возможности сотрудничества в борьбе с пандемией и в ряде других сфер.

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