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Ивлеева рассказала о своей самой дорогой покупке

22:23
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Телеведущая порадовала себя на 23 миллиона рублей

Телеведущая и популярный блогер Анастасия Ивлеева рассказала подписчикам в инстаграме о своей самой дорогой покупке в жизни.

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"Если говорить про траты в отношении себя, то это "Ламба" (Lamborghini - прим. ред.) за 23 миллиона рублей", - ответила Ивлеева на анонимный вопрос в соцсети.

Серый матовый спортивный автомобиль Lamborghini Aventador Ивлеева купила летом 2020 года. Телеведущая призналась, что она мечтала об этой машине со студенческой скамьи.

В автопарке Анастасии Ивлеевой и ее супруга, рэпера Элджея сразу несколько дорогих иномарок. Среди них Mercedes-Benz G-Class, лимонный Chevrolet Camaro и BMW 850I.

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