ООН призвала мир не допустить "вакцинного национализма"

И переходить к "вакцинной солидарности"

Как заявил в ходе брифинга представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик, генсек ООН Антониу Гутерриш призывает страны к "вакцинной солидарности", при этом "вакцинный национализм" недопустим.

"По-настоящему обеспечить "вакцинную солидарность", по-настоящему покончить с "вакцинным национализмом", - ответил Дюжаррик на вопрос о глобальной просьбе Гутерриша к мировым лидерам (цитата по РИА "Новости").

Представитель генсека добавил, что от решения этой проблемы зависит, удастся ли с необходимой скоростью провести вакцинацию населения планеты. По словам Дюжаррика, сейчас в мире растет число штаммов коронавируса, так что своевременные прививки качественными препаратами необходимы.

Ранее Гуттериш заявил, что надеется на скорейшее одобрение российской вакцины от коронавируса в ВОЗ. "Спутник V", подчеркнул генсек ООН, может применяться в миротворческих миссиях и сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией.

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