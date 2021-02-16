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Крупное извержение вулкана Этна попало на видео

22:51
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Самый высокий действующий вулкан в Европе вновь напомнил о себе

На восточном побережье Сицилии проснулся вулкан Этна. Это самый высокий действующий вулкан в Европе, передает ANSA.

Извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом пепла и потоком лавы. В результате образовалось огромное облако. Оно поднялось примерно на километр над кратером.

Информации о пострадавших не поступало. Известно, что извержение Этны привело к закрытию воздушного пространства в районе вулкана.

Вулкан Этна находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, его активность не представляет опасности для населения.

Видео извержения вулкана Этна:

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