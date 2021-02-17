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Эксперт оценил будущее отношений России и Европы

08:55
  • среда
  • 17 февраля 2021

Москва готова к сотрудничеству с Брюсселем

Когда Брюссель пойдет навстречу Москве, и у сторон появятся точки соприкосновения? Почему Евросоюз не отказывается от санкционного давления на Россию, несмотря на его неэффективность? И каких результатов стоит ожидать от предстоящей встречи глав МИД ЕС, посвященной отношениям с Москвой?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

"Мы всегда говорим, что мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству. И они об этом говорят. Но когда начинаем переходить к вопросам сотрудничества, получается, что не всегда все складывается очень связно. Европейцы часто подвязывают к сотрудничеству вопросы европейских ценностей", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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