Стартовая цена - 50 рублей: на Украине приставы отобрали за долги трусы

Экономическая ситуация в стране остается плачевной

Последних трусов не жалко, когда экономика отечества в опасности! На Украине в городе Кривой Рог (это родина президента Зеленского) судебные приставы за долги изъяли женские трусы. Инфосайты сообщают: ценный товар выставлен на аукцион. Не опоздайте - торги 22 февраля, стартовая цена 19 гривен, примерно 50 рублей.

Если экономическая ситуация на Украине такая, что с рядовых граждан трусы снимают, должен же кто-то быть в этом виноват. Об этом знают за 350 километров от Кривого Рога, в высоких кабинетах в Киеве. Советник главы администрации президента бывший министр экономразвития Тимофей Милованов обо всем написал в соцсети.

Дело в том, что в феврале МВФ завершил свою миссию на Украине без положительного результата по программе кредитования, напоминает "ТВ Центр". Новый кредит в пять миллиардов долларов одобрили в прошлом году, но выдавать обещали частями, на определенных условиях. Среди которых: повышение тарифов на отопление, сокращение числа школ, введение платы за медицинские услуги для населения. Ну и прочие добрые советы, на основании которых экономика поднимется и Украине жить станет легче.

Тут же вспомнили сериал "Слуга народа", в котором еще актер Зеленский, но уже в роли президента Василия Голобородько, ведет переговоры с МВФ. В кино смешно, в жизни не очень, когда украинцам ради очередного транша приходится расставаться с последними трусами - цвета белого, с узором. Стартовая цена, напомним, 19 гривен. Эти трусы не первый раз появляются на торговой площадке. Только цвет и стартовую цену меняют, и в последний раз они окрасились в цвета партии "Слуга народа".

Так что, если кто-то и запустил в интернет фейк, он стал напоминанием высоким киевским чиновникам, объясняющим все беды страны проколами МВФ, что в действительности все не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"