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Ураганный ветер и мощный снегопад: по Хабаровскому краю ударил циклон

08:15
  • среда
  • 17 февраля 2021

Жителей просят не выходить из дома

В Хабаровском крае за сутки выпало две с половиной месячных нормы осадков. Их принес с собой мощный циклон, который пришел со стороны Приморья, передает "ТВ Центр".

Сильнейший снегопад накрыл весь регион, но больше всего удар стихии почувствовали на побережье Татарского пролива. Там порывы ветра достигали 35 метров в секунду. В Советско-Гаванском и Ванинском районах ввели режим ЧС. Ураган сорвал крыши с нескольких зданий, в том числе детских садов и учебных заведений. Пострадали линии электропередачи. В ряде районов края школьников перевели на дистанционное обучение. А некоторые работодатели отправили сотрудников на "удаленку". Бригады МЧС  трудятся в режиме повышенной готовности.

"В работе сейчас находятся 5 патрульно-маневренных групп, четыре из них - на междугородних трассах, по участкам сосредоточения, там, где непосредственно фиксируются опасные участки дорог. По текущей информации, помощь автолюбителям оказана в шести случаях, и непосредственно группа находится в городе Хабаровск", - сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности Виталий Дарчия.

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