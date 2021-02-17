Жертвами аномальных морозов в США стали 15 человек

Погода там бьет антирекорды

Аномальные морозы не прекращаются в США. Их жертвами стали по меньшей мере 15 человек. Температурные рекорды побиты более чем в 20 американских городах, передает "ТВ Центр".

В Небраске столбики термометров опускались до минус 35 градусов. Штат Техас уже несколько суток живет в режиме ЧС. Более трех с половиной миллионов человек остаются без электричества. От мороза лопаются неутеплённые водопроводные трубы. Чтобы согреться, люди прямо в домах ставят палатки.

Из-за холодов приостановили работу несколько нефтеперерабатывающих заводов и предприятий автопрома. По стране отменены более 3 тысяч авиарейсов. Национальная метеорологическая служба США опубликовала предупреждение о снежных бурях и обледенении на обширной территории - от Среднего Запада до Восточного побережья. Оно касается 200 миллионов человек.

А в Греции в результате циклона "Медея" погибли три человека. Впервые за 12 лет снег выпал в столице - Афинах. Замело Акрополь. По всей стране наблюдаются перебои с электроснабжением.

Необычно в эти дни выглядит одна из деревень Ирландии. Правда, белая пелена оказалось, не снегом, а морской пеной. Её с Кельтского моря принесли ураганные ветра.

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